La fine della boiata dell’uno vale uno

La mia vita in questo momento non mi permette di approfondire le cose che succedono più in là di quattro giorni”. Facciamo un gioco: chi l’ha detto? 1. Bugo, dopo l’esibizione al Festival di Sanremo, travolto dalle richieste di apparire in tv per raccontare la lite con Morgan. La canzone viene ascol continua a leggere […]

La Redazione 24

,

lunedì 24 Febbraio 2020.

La mia vita in questo momento non mi permette di approfondire le cose che succedono più in là di quattro giorni”. Facciamo un gioco: chi l’ha detto? 1. Bugo, dopo l’esibizione al Festival di Sanremo, travolto dalle richieste di apparire in tv per raccontare la lite con Morgan. La canzone viene ascol

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA