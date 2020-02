“Parliamo di Pitagora” iniziati gli incontri nelle scuole di Crotone

Con l’inizio del 2020, come programmato, sono iniziati gli incontri della Nuova Scuola Pitagorica negli istituti scolastici della cittĂ di Crotone per parlare di Pitagora, della Magna Grecia e della “Prima Italia”

Crotone,

lunedì 24 Febbraio 2020.

La Nuova Scuola Pitagorica, nei primi mesi dell’anno, ha infatti

provveduto a stampare ben 20.000 copie del libricino intitolato: Pitagora – Storia di un bambino diventato immortale,

prodotto grazie al contributo dei soci stessi della NSP con il prezioso

supporto della cooperativa Hera Ora per la grafica e di Publigrafic per

la stampa.

Il volumetto introduce ai principali aspetti storici e filosofici sul

tema italico-pitagorico e magnogreco, permettendo ai lettori, non solo

studenti, di aprire ampi scenari di riflessione e di ricerca personale.

Sono giĂ tre gli Istituti dove si sono svolti i primi incontri con

gruppi di alunni e docenti: il Barlacchi, il Donegani e il Lucifero;

altri sono programmati nelle prossime settimane, e ben presto, grazie al

grande lavoro della coordinatrice della NSP Antonella Grotteria,

saranno coinvolte via via tutte le altre scuole superiori della cittĂ ,

mentre per le scuole medie si attenderĂ l’inizio del nuovo anno

scolastico 2020/2021, per poi passare anche alle altre cittĂ calabresi.

Durante i primi incontri presieduti dai membri della NSP, Marco

Tricoli, Luciana Proietto, Salvatore Mongiardo, Mimmo Monizzi e Colette

Fischer, è stato distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti il

testo su Pitagora, mentre con i dirigenti scolastici si sta provvedendo

ad organizzare la logistica per la diffusione totale a tutti gli

studenti di ogni classe.

Dai primi riscontri si è potuta notare la straordinaria

partecipazione e il grande interesse rivolto ai temi trattati, troppo

spesso trascurati o totalmente sconosciuti, ma che rappresentano le piĂą

importanti radici storiche e culturali non solo di Crotone, ma

dell’intera civiltĂ occidentale.

Per la Nuova Scuola Pitagorica, che a breve inaugurerĂ una nuova

prestigiosa sede centrale nel cuore di Crotone, questa attivitĂ nelle

scuole rappresenta uno dei principali obiettivi che si era prefissata

fin dalla sua fondazione nel 2016, di conseguenza vi è grande gioia tra

tutti i numerosi soci sparsi in Calabria e nel mondo.

Estrema soddisfazione è stata espressa dai dirigenti e dai docenti

che hanno preso parte agli eventi, certi che il prosieguo di queste

iniziative porterĂ la comunitĂ cittadina ad una grande presa di

coscienza e consapevolezza sulle nostre origini, per creare solidi

pilastri dove costruire un futuro ricco di cultura, di armonia e di

pace.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date degli appuntamenti nelle altre scuole.







