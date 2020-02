Perugia-Empoli si gioca. Stop a 35 gare di C. Fermi torneo Primavera, volley e rugby

Perugia-Empoli si gioca. Stop a 35 gare di C. Fermi torneo Primavera, volley e rugby La riunione in Prefettura ha optato per il sì. La Lega Pro ha intanto sospeso tutti gli incontri delle prossime due giornate per i Gironi A e B. Federvolley e Federugby hanno bloccato tutti i campionati fino al 1° marzo […]

La Redazione24

,

lunedì 24 Febbraio 2020.

Perugia-Empoli si gioca. Stop a 35 gare di C. Fermi torneo Primavera, volley e rugby

La riunione in Prefettura ha optato per il sì. La Lega Pro ha intanto sospeso tutti gli incontri delle prossime due giornate per i Gironi A e B. Federvolley e Federugby hanno bloccato tutti i campionati fino al 1° marzo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA