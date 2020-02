Stop a 4 partite di A: che succede al fantacalcio?

Stop a 4 partite di A: che succede al fantacalcio? Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma non si giocano. Ma per invalidare la giornata alla Magic serve il 50% di partite non disputate continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 24 Febbraio 2020.

Stop a 4 partite di A: che succede al fantacalcio?

Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma non si giocano. Ma per invalidare la giornata alla Magic serve il 50% di partite non disputate



