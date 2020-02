Sul petrolio il Brasile cresce mentre l’Argentina preferisce la decrescita infelice

Dati di gennaio: la produzione di petrolio in Brasile è salita del 20 per cento su base annua, raggiungendo un record storico. Dati pure di gennaio: è caduta del 37 per cento l'attività estrattiva a Vaca Muerta, giacimento di idrocarburi non convenzionali che era considerata la grande speranza dell'Argentina.

La Redazione 24

,

lunedì 24 Febbraio 2020.

