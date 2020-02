Un governo ZingaRenzi come alternativa a trucismo e populismo

Ci si può girare attorno quanto si vuole, si può far finta di non vederlo, si può tentare di negarlo, si può fischiettare pensando ad altro, ci si possono stropicciare gli occhi fingendo di non crederci ma a prescindere da quella che sarà l’evoluzione della gara di wrestling all’interno del governo continua a leggere su […]

La Redazione 24

lunedì 24 Febbraio 2020.

