Crotone: condannato per minaccia aggravata e resistenza ad un pubblico ufficiale

I Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di un 41enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Crotone,

martedì 25 Febbraio 2020.

I Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro a carico di un 41enne del luogo. L’uomo dovrà espiare un residuo di pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di minaccia aggravata e resistenza ad un pubblico ufficiale, commessi in Crotone nell’agosto dell’anno 2014.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.







