Incidente stradale sulla SS106 a Gabella Grande nel crotonese, 3 feriti una estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, intorno alle ore 11:40, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta sulla SS 106 Jonica

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

martedì 25 Febbraio 2020.

Questa mattina, intorno alle ore 11:40, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta sulla SS 106 Jonica in prossimità di località Gabella, nel Comune di Crotone, per un incidente stradale fra due autovetture.

La squadra partita immediatamente, ha trovato due veicoli coinvolti in uno scontro, nello stesso tre le persone ferite, una delle quali rimasta incastrata tra le lamiere, dopo il recupero, il malcapitato si consegnava ai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze.

La SS 106 Jonica, durante le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della zona circostante da parte dei Vigili del Fuoco, restava momentaneamente chiusa al traffico.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.







