martedì 25 Febbraio 2020.

Juve-Inter in chiaro su TV8? Sky apre, il Codacons lo chiede

Dalla pay tv filtra la disponibilità a valutare, in concerto con la Lega, una finestra in chiaro per la partita scudetto. E l’associazione consumatori chiede al Governo un decreto ad hoc



