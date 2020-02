MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 28 marzo 2020)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020, di duemilacentottantacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare. (20E02493) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 25 Febbraio 2020.

