“Piccolo Principe, grande Juve: così il mio Lione sogna come un bimbo” Il nipote-erede di Antoine Saint-Exupéry, autore lionese del capolavoro per bambini: “Un libro per tutti, come il calcio. CR7 vola come mio zio. Sarri? L’essenziale è invisibile agli occhi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 25 Febbraio 2020.

