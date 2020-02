Quel che la sentenza Weinstein ci dice

Harvey Weinstein è stato dichiarato colpevole di stupro di terzo grado e atti sessuali criminali di primo grado. Per il sistema della Giustizia degli Stati Uniti, non di immediata comparazione con il nostro, significa che ha avuto rapporti sessuali non consensuali con una donna non costretta con la continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

martedì 25 Febbraio 2020.

