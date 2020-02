Ricostruire la politica e rigenerare le idee il percorso del Movimento Spazio Città in occasione delle prossime elezioni comunali

È la relazione di Mario Galea ex presidente del Pd provinciale e già capo gruppo al comune di Crotone

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 25 Febbraio 2020.

Crotone

in piena attività politica da parte di Movimenti e partiti in previsione delle

prossime elezioni comunali che ci saranno fra qualche mese, al termine del

mandato commissariale previsto per il mese di maggio 2020. Oltre al commissario

prefettizio al Comune, anche il Pd ha il suo commissario, Franco Iacucci. Una

nomina, quest’ultima, che ha contribuito a spaccare il Pd. Chi non si riconosce

nell’attuale guida politica del commissario Iacucci ha preferito fare parte del

Movimento “Spazio Città ” sorto in memoria dell’On. Rocco Gaetani deceduto

qualche mese addietro. È un movimento politico aperto a tutti e ne fanno parte

anche ex parlamentari nazionali, Marilina Intrieri, ex presidente e sindaco di

Crotone, Carmine Talarico. Nella serata di lunedì 24 febbraio presso la sala

azzurra della Provincia di Crotone il convegno del Movimento “Spazio Città ” per

illustrare attraverso la relazione del dott. Mario Galea, il programma e le

aggregazioni in previsione delle prossime elezioni comunali. Il Movimento è

aperto alla società civile, imprenditori, e quanti ne vogliono fare parte. Ma

il richiamo maggiore è rivolto senza alcun dubbio al Pd che “rinsavisca” dal

commissariamento e si convinca che occorre tornare in mezzo alla gente per

raccogliere le loro istanze e portarle nelle Istituzioni. Di seguito l’intera

relazione presentata da Mario Galea.

Carissimi

amici, saluto e ringrazio quanti hanno voluto partecipare a questo evento che ha

l’ambizione di segnare l’avvio di una nuova era politica per questa Città e per

tutto il territorio provinciale, ovvero di un nuovo percorso di ricostruzione

della politica partendo dal basso, cioè dagli Enti Locali.

Per

quanto si tratti di un obiettivo molto ambizioso, crediamo comunque sia da

ritenere possibile per chi, come noi, crede fermamente nei valori dell’uomo e considera

la politica come un servizio da rendere unicamente per il bene comune. Lo è

stato rimarcato a chiare lettere nel momento della sua inaugurazione che l’obiettivo

dell’Associazione “Città Spazio” è aprire un confronto suipossibili modelli di

organizzazione del servizio pubblico, sul miglioramento della pubblica

amministrazione, sugli strumenti d’integrazione, sulle nuove forme di lavoro

possibile e sugli schemi attraverso cui, nel futuro della politica locale, sia

possibile avviareun percorso di formazione pre-politica e pre-partitica, al

fine di preparare e selezionare una nuova classe dirigente e poter utilizzare

le esperienze virtuose che sono state fin qui realizzate nella realtÃ

crotonese.

Fatta

detta premessa, mi appresto ad introdurre alcuni spunti per il dibattito che ci

avviamo a tracciare.

Sono

convinto che quellacrotonese sia una società fragile, debole e frastagliata.

Sono

altresì convinto che la stessa siaferma,bloccata, nel senso che non costruisce

senso di comunità da molto tempo, per una sorta di blocco politico e culturale

che viviamo ormai da più di un ventennio.

Rigenerare le idee è la parola

d’ordine di cui la politica locale dovrebbe appropriarsi, per indicare la

giusta direzione a una società bloccata.

Tutti

i dati confermano che Crotone non è solo l’ultima città del Paese, ma anche tra

le ultime delle Regioni d’Europa.

Una

Città assediata dalla problematica dello sviluppo mancato e della riconversione

industriale che non ha mai visto gli albori; assediata dalla mancanza di

lavoro, dall’esodo inarrestabile delle nuove generazioni; dalle morti

silenziose di cancro, frutto di un intossicamento collettivo ignorato dalla

nostra comunità , che è stata tenuta, per 70 lunghi anni,all’oscuro riguardo

alla pericolosità della sua industria chimica e metallurgica.

Ricostruire

la politica

significa pensare alla “città di Crotone come motore dello sviluppo” dell’intera

provincia e come fattore-cardine della nascita di un diverso modello di

sviluppo e di un nuovo modello di crescita.

Analizzare

le debolezze e i bisogni a tutt’oggi insoddisfatti, a livello di lavoro, di abitabilità ,

di mobilità e di ogni tipo di servizio sociale equivale a ridisegnare i

contorni e la fisionomia complessiva della nostra realtà e, di fatto, influenzare

le trasformazioni in atto nell’economia e nella società crotonese, perrestituire

dignità e splendore a una delle città più belle della Calabria.

Auspichiamo

che in questa sede si dia vita a un dibattito ricco e articolato, dal quale

siano offerte soluzioni erisposte ai tantiproblemi e bisogni della nostra

comunità .

La

struttura economica della Città si articola, come è noto,grosso modo nei

seguenti settori: il turismo, il commercio, la pubblica amministrazione,

l’agricoltura e il settore dei servizi sociali.

Fino

ad oggi, durantequesti anni di crisi, dettisegmenti economicinon si sono

orientati all’innovazione, all’investimento e all’ottimizzazione delle loro

strutture organizzative.

L’operatore

turistico aspetta che arrivi il cliente, mentre la pubblica amministrazione è

tradizionalmente volta più a conservare che a innovare. L’agricoltura è proiettata

– visto che la produzione si trova nell’hinterland – ad uno sfruttamento

momentaneo e non in prospettiva.

In

questi anni bui, inoltre, non c’è stato un dinamismo diffuso e la società crotonese

non è stata capace di progettare e plasmare il proprio futuro.

Per

questo spetterebbe alla politica indicare una direzione esuscitare un’ambizione

che si è gradualmente spenta nel corso degli anni e che è comunque

assolutamentenecessaria, perché la città possa riconquistare la centralità di

cui ha ampiamente goduto in passato e non solo a livello regionale.

La

Città , per quanto possa apparire quasi morta, secondo il mio modestissimo parere,

non è stata“ancora” sepolta.

Dobbiamo

impegnarci – da subito e instancabilmente–per cercare diprogettare politiche in

grado di migliorare la qualità della vita, orientando ogni sforzoper disegnare

un quanto più definito profilo di Crotone come degna città del turismo, della

cultura, dello sport e della filiera agroalimentare.

Non

è facile ricostruire la politicae rigenerare le idee; occorre in

primo luogo far crescere il senso di comunità , cominciando dal basso, dai

quartieri, dalle piccole realtà ,coinvolgendo i Borghi provinciali e rendendo i

crotonesi protagonisti del loro futuro.

Quale

è il ruolo della politica? Sinceramente non vedo oggi, né ho visto in anni

passati, una classe politica crotonese capace di accrescere questo senso della

comunità e di dare obiettivi di lungo periodo a Crotone e ai Crotonesi. Al di

là dei gravissimi problemi legati alla “Bonifica” dell’ex area industriale, non

intravedo nella politica cittadina e provinciale alcun intento di far maturare

un quanto più adeguato profilo dellaCittà e del nostro Comprensorio.

Molte

città della Calabria, tra cui spicca Crotone,risultano annoverate in quel

famigerato elenco degli enti locali che non hanno saputo utilizzare i Fondi

dell’Unione Europea.

Il

congresso dell’EuropeanCongress of Local Governments, in cui si è discusso di

Enti locali e uso dei fondi europei, ha evidenziato una serie di interrogativi,

uno fra tutti quello se le autorità locali siano in grado o meno di fare buon

uso dei fondi Ue e che cosa si possa fare, al fine di consentire un migliore utilizzo

delle risorse provenienti da Bruxelles.

A

tal proposito risulta che la Città di Crotone non ha a tutt’oggi provveduto a

recepire e a fare propria la metodologia, secondo cuile risorse finanziarie UE devono essere investite, e non solo spese;

differenza questa spesso ignorata dai nostri amministratori.

Il

Comune di Crotone in questo contesto risulta posta tra le realtà che hanno male

utilizzato i Fondi Europei, così da perdere un’occasione importante. Speriamo

di non perdere quella rappresentata dai Fondi UE 2020-2027. Forse sarÃ

l’ultima, e lo sapremo tra non molto, con gli obiettivi intermedi da

raggiungere il prossimo anno.

Perché

Crotone non continui a figurare tra i Comuni che non utilizzano i fondi europei

o risultano incapaci di utilizzarli bene, c’è innanzitutto bisogno di dotarsi

delle competenze quanto piùappropriate e necessarie allo scopo e di muovere, in

secondo luogo, dall’esatta ricognizione dei bisogni della nostra comunità e del

nostro territorio.

Lanostra

realtà viene citata in più Rapporti, da quello SVIMEZ a quello della Banca

d’Italia, dai quali si evince un divario economico e sociale che si allarga

sempre più con un deterioramento delle relazioni in corso, che non può non

destare preoccupazione in quanti hanno a cuore le sue sorti presenti e future.

Le

mafie in questo territorio hanno tratto beneficio dalla crisi economica in

atto: in particolare, gli immensi capitali accumulati illecitamente in passato

stanno trovando impieghi legali, approfittando delle difficili situazioni in

cui versa l’imprenditoria sana e della maggiore difficoltà di accesso al

credito bancario da parte delle imprese oneste.

L’usura

è diventata oggi lo strumento principale attraverso cui è possibile

condizionare l’economia legale e che, in tanti casi, gode dell’appoggio di una

ampia schiera di professionisti e amministratori pubblici e privati collusi.

Il

giro di affari della criminalità organizzata è l’unica cosa che cresce localmente,

oltre la disoccupazione.

Il

continuo tracollo dell’economia legale non fa che lasciare spazio alle storiche

organizzazioni criminose.

Come

si affronta il problema?

Occorre

ritornare a fare “RETE”, rispolverando i vari “Protocolli di Intesa”

sottoscritti in questo territorio contro l’usura.

Occorre,

inoltre, riflettere:

Sulle

stime e sulla valutazione della Banca d’Italia riguardo all’Economia Sommersa,

la quale va da un terzo a oltre metà del fatturato del settore privato;

Sulle

valutazioni della Corte dei Conti e dell’Eurispes, le cui stime riguardanti il

riciclaggio, il sommerso e la corruzione hanno raggiunto cifre da capogiro;

Esiste,

purtroppo una “economia non osservata”, una cui componente è costituita dalla

cosiddetta “economia illegale”, che frena lo sviluppo e fa diffondere il senso

di rassegnazione.

Il

nostro territorio appare drogato da una economia che si basa sostanzialmente su

denari pubblici ed è incapace di organizzarsi e di affrontare il contesto

concorrenziale moderno, in quanto è ostaggio di una classe dirigente incapace e

predatoria.

Per

porre fine a questo perverso e viscido intreccio d’interessi, ci vuole un

deciso cambio di marcia e di mentalità , lavorare di più sulle competenze, sul

merito, sul Capitale Umano escommettere su una fiducia rinnovata e sulla

speranza.

Molti

economisti sono convinti che la recessione e la stagnazione siano il risultato

di politiche inefficaci o sbagliate e comunque da cambiare. Di fatto la

recessione e la stagnazione sono determinate dal crollo della domanda interna e,

solo se si adottano politiche di intervento, in grado d’invertire le errate

strategieche sono state seguite negli ultimi sette anni, si può invertire questo

trend fortemente negativo.

Guardando

alla nostra realtà , il vero problema appare evidente la “crisi degli

investimenti” da parte sia delle imprese che delle famiglie.

È

chiaro che in Calabria è finora mancata un’efficace politica industriale

regionale e ciò è, in larga parte, da porre all’origine del mancato sviluppo.

Per

invertire detta tendenza, occorre promuovere l’innovazione di tipo sistemico

nelle diverse Filiere produttive e nelle aree territoriali, riducendo il

rischio dell’investimento per la singola impresa e progettando e realizzando un

apposito piano industriale integrato tra le imprese, grandi e medie, il

sindacato e le comunità locali.

È

da questa assemblea che parte l’azione per sbloccare il freno allo sviluppo

locale di questi anni. Voglio, nello specifico, riferirmi:

Alla

Programmazione Operativa mai organicamente attuata;

Ai

Progetti finanziati e non realizzati;

Alla

mancanza di organizzazione a livello locale;

Alla

scarsa capacità di attrazione economica;

AlleASI

provinciali smantellate;

Alla

nuova Agenzia Regionale per lo Sviluppo Industriale mai partita;

Al

Cluster e ai Distretti finanziati e mai partiti;

Al

Programma di sostegno alla rete e ai cluster di imprese finanziato dalla

Regione Calabria (Formez) senza risultati;

Alla

mancata sinergia tra scuola, lavoro e impresa;

e,

infine, alla mancata valorizzazione del capitale sociale.

Quali

obiettivi e quali azioni siano da intraprendere al più presto, per raggiungere

i Cluster locali, è presto detto:

Riavviare

il progetto“Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Crotone” –

Soggetto capofila: Provincia di Crotone – DGR 10 settembre 2009, n. 590

Deliberazione n. 259 del 5/5/09 istituito dalla Giunta regionale il Distretto

Agroalimentare di Qualità della Provincia di Crotone ai sensi della Legge

regionale n. 21 del 2004 – Comitato di distretto – Società di Distretto per la

predisposizione del Piano di Distretto. 150 nuovi posti di lavoro;

Riavviare

il progetto“Distretto Tecnologico dei beni culturali di Crotone” – Consorzio

Cultura e Innovazione s.c.r.l. – Protocollo d’Intesa firmato il 19 ottobre

1999, Accordo di Programma Quadro, firmato il 3 agosto 2005 che opera nel

settore dei beni culturali e del patrimonio archeologico – Operativo dal 2005

Consorzio Cultura e Innovazione s.c.r.l. 100 nuovi posti di lavoro;

Riavviare

il progettoPolo di Innovazione “Beni

Culturali” nell’area di Crotone”, che risulta legato al Distretto Tecnologico

dei Beni Culturali, quindi a Consorzio Cultura e Innovazione s.c.r.l., per il

quale risulta prevista l’assunzione di 50 unità lavorative;

Riavviare

il progettoPolo di Innovazione “Energie Rinnovabili, Efficienza Energetica e

Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali” – SocietÃ

consortile Net Natura, Energie Rinnovabili, Efficienza Energetica e Tecnologie

per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali nell’area di Crotone e

Reggio Calabria, con una prevista assunzione di 150/200 nuovi posti di lavoro;

Riavviare

il progetto“Filiera del legno” che aveva come obiettivo quello di finalizzare

all’impostazione di una strategia di valorizzazione del prodotto – Camera di

Commercio di Crotone e Parco Scientifico e Tecnologico Multisettoriale Scarl

Magna Graecia – assistenza alle imprese per il miglioramento delle loro

capacità competitive, assistenza per la creazione di nuove imprese operanti

nella filiera e assistenza all’avvio e al sostegno di una politica di filiera.100/150

nuovi posti di lavoro.Per la Filiera del legno c’è stata la presentazione dei

risultati del progetto GESFO (Sviluppo di un Sistema Integrato per la Gestione

del Patrimonio Forestale e per

Salvaguardarne la Funzionalità Ecologica) nel 2008 a Santa Severina

(KR), dal CNR-IIA Sezione di Rende.

Il

FUTURO

Come

organizzare il territorio e le forze istituzionali, economiche e sociali?

Io

penso che si possa pensare ad una nuova stagione di sviluppo, solo se si dÃ

fiducia alla nostra comunità attraverso un’unità d’intenti e d’impegno e attraverso

la formazione di una nuova classe dirigente. Una nuova stagione che servirà ai

cittadini, alle imprese e ai lavoratori e aprirà una stagione di proposte.

Questo

sarà possibile solo sela Regione, la Provincia, i Comuni e le forze sociali

riusciranno a riannodare il filo che lega economia e società , la vita delle

imprese e quella dei cittadini e se sarà messo in campo, a tutti i livelli, un

impegno disinteressato, ovvero libero da personalismi, così da poter rendere

più forte e più visibile il legame tra la crescita della ricchezza e la sua

ridistribuzione sociale.

Il

legame tra economia e società , tra vita delle imprese e vita dei cittadini, è

possibile, se si corregge la percezione che, mentre la crisi è di tutti, i

profitti vanno solo a pochi.

Occorre

mettere sempre più il lavoro ed i lavoratori al centro delle politiche per lo

sviluppo locale e regionale, perché il lavoro è l’unica vera, grande

opportunità di emancipazione e di libertà per i cittadini, soprattutto per

quelli che partono da condizioni di svantaggio.

Gli

errori del passato non si devono più commettere; l’impegno di chi governa dovrÃ

essere quello di affrontare lo sviluppo dell’economia locale come questione

politica, non come questione tecnica.

Quale

sviluppo economico del territorio si vuole perseguire? Quali interessi si

vogliono privilegiare? Quali gruppi sociali si vogliono favorire?

Bisogna

puntare su un modello di sviluppo economico finalizzato ad una crescita quanto

più allargata, ovvero caratterizzata da un’equa diffusione sociale della

ricchezza, rinunciando alla massimizzazione di quella individuale.

1. In primo luogo,l’obiettivo di ogni progetto

imprenditoriale e di ogni nuova iniziativa dovrà risultare quanto più

chiaramente indirizzato a creare forme di lavoro stabile e tali da porsi in

sintonia, da un lato, col progresso tecnologico e, dall’altro,con gli effettivi

bisogni del mondo d’oggi edi quello futuro, per consentire,soprattutto ai

giovani, l’opportunità di lavorare in modo duraturo nella propria terra.

2. In secondo luogo, il metodo di governo dovrÃ

essere caratterizzato dal coinvolgimento e dalla condivisione di tutti gli

attori regionali, provinciali e comunali, individuando tuttavia chiaramente le

responsabilità e gli impegni istituzionali di ciascuno di essi. Il metodo, come

si sa, condiziona l’efficacia, l’efficienza e il merito di qualunque iniziativa

sia intrapresa; spetta invece alle istituzioni democratiche il dovere, oltre

chedisvolgere una funzione di indirizzo e di programmazione dello sviluppo

economico, vigilare sulla correttezza e sull’eticità delle diverse azionida intraprendere.

3. Un terzo importante aspetto è costituito dal

potenziamento degli strumenti della programmazione. Siamo consapevoli che

Crotone è costretta a fare i conti con una particolare frammentazione

geo-economica e, si sa, la frammentazione del sistema degli enti

localiindebolisce non poco il sistema politico-economico regionale. Lo sviluppo

della nostra realtà locale ha bisogno di un centro politico di riferimento

forte e autorevole, che sappia svolgere una funzione di cerniera, di

coordinamento e di elaborazione nell’interesse di tutti. Sono sempre stato

convinto che la qualità delle scelte pubbliche dipenda, inoltre, dall’alta

qualità della conoscenza e della comprensione dei fenomeni economici locali.

4. Occorre, infine, saper programmare la

strategia dello sviluppo complessivo. Se tutte le componentidel nostro

territorio lavorano in sincronia, sicuramente l’economia crescerà in modo

continuo e ordinato.Va comunque tenuto presente che ci sono modelli di sviluppo

diversi, ma non in antitesi tra di loro, che possono incontrarsi e creare un

sistema ordinato, secondo le proprie vocazioni specifiche, attraverso la

ricerca di un mix equilibrato tra le diverse filiere produttive.Si deve altresì

riuscire a porregli obiettivi strategici di politica economica locale in

relazione alla reindustrializzazione, al potenziamento della filiera

agro-alimentare, all’arricchimento dell’offerta turistica e allo sviluppo

specializzato della portualità .

Il

primo obiettivo è la reindustrializzazione, nel senso che la realtÃ

industriale, oggi, ha un peso insufficiente nell’economia sia locale che nazionale

e si ripropone con forza la questione del rapporto tra proprietà e territorio:

dobbiamo basare il nostro sviluppo sulle nostre gambe, favorendo l’acquisto

dell’azienda da parte di imprenditori locali che nutrano un interesse duraturo

e non di breve periodo. Le debolezze strutturali dell’industria possono essere

affrontate e risolte con la politica di fidelizzazione delle imprese al

territorio, continuando ad aiutare le piccole e medie imprese locali ad alto

potenziale di crescita, di modernizzazione e di espansione dei propri mercati.

Bisogna aiutarle a specializzarsi e a coalizzarsi secondo impostazioni del tipo

“reti di imprese”. Ora più che mai è importante recuperare le aree industriali

dismesse, in particolare, quelle da bonificare, al fine diconsentire

l’ampliamento delle imprese esistenti e la creazione di nuovi poli per la

piccola industria locale.

Il

secondo obiettivo strategico è quello del potenziamento della filiera

agro-alimentare. L’agricoltura presenta punte di eccellenza di notevole

interesse per il mercato, per cui occorre sostenere le sue attività sul piano

della programmazione territoriale, della gestione delle risorse idriche e della

formazione professionale, così da favorire lo sviluppo multifunzionale delle

piccole imprese agricole, anche a vantaggio della cura delle strade e del verde

dell’entroterra.

L’arricchimento

dell’offerta turistica è il terzo obiettivo strategico utile a riequilibrare il

rapporto tra turismo alberghiero e turismo della seconda casa, ovviamente a

favore del primo, perché certamente crea maggiore valore aggiunto.

Riqualificare l’offerta di appartamenti in affitto, per combattere il mercato

sommerso, per inserire a pieno titolo questo turismo nel sistema di offerta

locale. E’ necessario, inoltre, sviluppare, organizzare, promuovere alcuni

segmenti dalle grandi potenzialità di attrazione – lo sport, il turismo

sanitario e del benessere, la cultura.

Il

terzo obiettivo strategico è costituito dallo sviluppo specializzato della

portualità e dal potenziamento dei collegamenti ferroviari, entrambi finalizzati

ad assorbire quote significative di traffico merci. Trasversalmente

l’innovazione e la creatività sono gli ingredienti indispensabili per creare

lavoro qualificato e dar fiato allo sviluppo economico.

Il

quarto ed ultimo obiettivo strategico è quello dello sviluppo dell’industria

culturale,intesa come una ‘filiera’ economica in possesso di grandi

potenzialità per uno sviluppo organico e rispettoso dell’ambiente e delle

tradizioni. Il potenziamento dell’attività universitaria e formativa va, quindi,

visto come un’opportunità insieme culturale, sociale ed economica, meritevole

di investimenti sia pubblici che privati, nel rispetto del prioritario

principio della salvaguardia e valorizzazione della scuola pubblica.

IL

PIANO E L’AZIONE CONCRETA

La

ripresa degli investimenti pubblici e privati è legata a un rilancio della

politica industriale e regionale, a una strategia di crescita basata

sull’innovazione delle imprese e delle istituzioni e a un efficace “GOVERNANCE”

delle relazioni tra imprese, università , credito e amministrazioni pubbliche.

Parola d’ordine rigenerare le idee.







