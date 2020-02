Ritornano i carri di carnevale nell’antico borgo di Cirò

Il Carnevale a Cirò, grazie all’associazione “Giovanni Paolo ll Caritas”

Cirò,

martedì 25 Febbraio 2020.

La presidente dell’associazione Blefari, ringrazia immensamente tutti coloro che hanno partecipato alla sfilata. Per questo Carnevale nel Borgo 2020 -scrive in una nota la presidente- le volontarie hanno voluto ricordare che – “La gioia è assai contagiosa ed i capolavori partono sempre dalle piccole cose”, per questo abbiamo trasformato le “Lambrette” in piccoli carri allegorici. “ Si ringrazia quanti hanno dato una mano- prosegue Blefari- a chi ci ha sostenuto e chi ha creduto nella semplicitĂ di un gruppo di donne che hanno come obiettivo il prossimo, affinchè gli si possa strappare un sorriso. La sfilata guidata dal coraggioso e temerario capitano di ventura “Giangurgolo mattacchione” ha chiamato a sĂ© il suo esercito di allegria per portare sorrisi e gioia dovunque per una battaglia all’ ultimo sorriso. Si ringraziano -prosegue la presidente- l’amministrazione comunale sempre presente e disponibile, le forze dell’ ordine, gli ausiliari del traffico, la scuola di ballo Ypsicron capitanata da Francesca lettieri, le ragazze dell’ oratorio presieduta da Rosetta Bossio. Una manifestazione ha precisato Blefari- interamente sostenuto economicamente dall’ associazione che ha con niente realizza tanto. Tanti i nostri piloti di ventura da ringraziare e da elogiare per la loro disponibilitĂ con presenza e mezzi propri, senza di loro non sarebbe stato possibile tutto ciò. Grazie a chi dietro le quinte era sempre presente e pronto ad aiutarci. Che dire poi dei genitori e dei bambini, sono stati loro lo spettacolo per noi. Infine scrive la presidente dell’associazione- “Vi ringraziamo per i tanti complimenti che ci stanno arrivando, ne siamo strafelici , ma vi ricordo che voi siete stati meravigliosi per la vostra presenza e con i tanti sorrisi regalati a tutti”. Ed è proprio da una vostra idea ha detto la presidente dell’associazione- che è nato il concorso sulla creazione piĂą originale dei carri che ha piĂą colpito durante la sfilata. I mezzi in gara sono stati sette, si voterĂ con un semplice mi piace della foto del mezzo preferito , naturalmente vincerĂ quello piĂą votato sui social, ed il carro vincitore sarĂ riproposto il prossimo anno nel carnevale nel Borgo 2021 che sarĂ sicuramente ancora piĂą spettacolare.







