Coronavirus e Olimpiade, il premier Abe: “Stop ai grandi eventi per due settimane” A cinque mesi dai Giochi, la decisione del primo ministro per contenere il rischio di contagi: “Le prossime due settimane sono cruciali per il Giappone per prevenire il dilagare della malattia” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 26 Febbraio 2020.

