Mertens 121 come Hamsik! Dopo il gol esultaâ€¦ cosÃ¬

La Redazione24

,

mercoledì 26 Febbraio 2020.

Mertens 121 come Hamsik! Dopo il gol esulta… così

Con la rete dell’1-0 al Barcellona Dries Mertens ha raggiunto Marek Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all time del Napoli (Maradona è a 115). Per festeggiare Mertens ha scelto un gesto molto curioso, come contro il Salisburgo nella fase a gironi, una dedica a un personaggio dello spogliatoio al quale il belga è molto legato, lo storico magazziniere Tommaso Starace,



