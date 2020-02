Brivido David, poi ci pensa Kluivert: 1-1 in casa Gent e la Roma è agli ottavi

Brivido David, poi ci pensa Kluivert: 1-1 in casa Gent e la Roma è agli ottavi Match non semplice per i giallorossi, al 29′ l’olandese firma il pareggio che vale la qualificazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 27 Febbraio 2020.

Brivido David, poi ci pensa Kluivert: 1-1 in casa Gent e la Roma è agli ottavi

Match non semplice per i giallorossi, al 29′ l’olandese firma il pareggio che vale la qualificazione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA