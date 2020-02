Coronavirus: due nuove vittime, 42 i guariti. Israele nega ingresso passeggeri dall’Italia

giovedì 27 Febbraio 2020.

Sono 528 i casi nel nostro Paese: 278 persone sono in isolamento domiciliare, 159 ricoverate, 37 in terapia intensiva. Primo contagio in Abruzzo. Di Maio: “Puniremo chi specula”



