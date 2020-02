Coronavirus, il Sindaco di Melissa: il Governo e la Regione predispongano un piano che tuteli i calabresi e che riduca i contraccolpi sulla stagione estiva

E’ quanto afferma il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo

Melissa,

giovedì 27 Febbraio 2020.

L’Italia è un paese che oggi vive tante contraddizioni e ancora di più ne vive la nostra Calabria. Nei momenti più difficili è fondamentale remare tutti nella stessa direzione a prescindere dall’appartenenza politica .

L’ espandersi in modo quasi incontrollato del rischio di contagio del Coronavirus , rischia di mettere definitivamente in ginocchio il nostro territorio sotto il profilo turistico e quindi economico.

Ognuno sta facendo quello che la legge prevede per tutelare la propria comunità , lo stesso la Regione Calabria e il Governo Nazionale.

In questo momento noi siamo una delle Regioni dove non sono stati riscontrati cittadini contagiati dal Virus , ma non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni.

È necessario quindi attivare da subito e in modo coordinato , azioni che salvaguardino la Regione e individuare insieme al Governo misure straordinarie per arginare il rischio di un calo incontrollato delle prenotazioni nelle nostre strutture turistiche e ricettive che già inziano a ricevere qualche disdetta.

Non perdiamo altro tempo, proviamo a programmare percorsi e strategie per ridurre il più possibile questi rischi non solo nell’interesse della comunità di Melissa ma di tutto il territorio Regionale. Magari con un coordinamento Nazionale che ci aiuti ad individuare strumenti di sostegno economico che riducono al minimo anche i contraccolpi per le nostre famiglie e i nostri lavoratori.







