Coronavirus: Misure prevenzione contagio detenuti nella Casa circondariale di Crotone

A renderlo noto √® l’Ufficio del Garante comunale dei diritti dei detenuti o delle persone private della libert√† personale di Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 27 Febbraio 2020.

In conformit√† alle raccomandazioni del¬† Garante nazionale e Regionale dei diritti dei detenuti¬† ed alla luce della Nota Informativa del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero della Salute,¬† ha provveduto a diramare informative di coordinamento¬† per l’ambito sanitario della patologia cd.¬† “Coronavirus”.

Al fine di prevenire eventuali casi¬† di contagio, nell’ambito di competenza territoriale del Garante comunale di Crotone¬† presso la locale Casa circondariale, √® stata inoltrata comunicazione apposita¬†¬†alla Direzione della Casa Circondariale,¬† indirizzata¬† ai¬† dipendenti tutti, come al¬† personale di Polizia Penitenziaria¬† in servizio presso la struttura.

In

particolare in riferimento agli “Accessi dall’esterno e

visite” ed alle Forniture dei “Servizi Sanitari” si evidenzia la necessit√† di osservare le

seguenti prescrizioni nazionali :

1) si

ritiene indispensabile che i visitatori osservino im comportamento

responsabile, mediante autodichiarazione in cui attestino di non presentare

sintomi ( mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia

simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite), di non provenire o di non aver

soggiornato negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta endemia o

territori nazionali sottoposti a misure di quarantena, di non essere comunque a

conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID19.

In caso di

dichiarazione positiva, dovr√† essere interdetto l’accesso in Istituto. la normativa prevede che l’

Istituto penitenziario, che è privo di assistenza medico infermieristica h24, chiederà

eventualmente, alla locale Prefettura di impartire direttive alle Forze

di Polizia, al fine di limitare gli accessi dalla libertà agli orari in cui è

presente il medico del penitenziario;

2)Al fine di

limitare eventuali tensioni tra la popolazione detenuta, nonché di evitare

preoccupazione tra il personale tutto, le direzioni degli istituti concorderanno

con le ASL incontri informativi, curati da esperti della materia e destinati al

personale penitenziario e ai detenuti.

Il Garante

ringrazia anticipatamente per la collaborazione certamente fattiva e per

il senso di responsabilità delle Istituzioni e del personale

eventualmente coinvolto.







