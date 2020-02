Dalla delusione di Ronaldo a Sarri: le facce di una serata storta

giovedì 27 Febbraio 2020.

Dalla delusione di Ronaldo a Sarri: le facce di una serata storta

Finisce 1-0 per i padroni di casa del Lione l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una serata estremamente deludente per i colori bianconeri, come dimostrano le espressioni dei protagonisti in campo.



