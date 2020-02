Il Coronavirus colpisce la Serie C: positivo calciatore in Toscana

Il Coronavirus colpisce la Serie C: positivo calciatore in Toscana Aveva accusato sintomi influenzali sabato scorso. Precauzionalmente la sua squadra oggi non si allenerà continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

