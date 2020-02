Modelli di contenimento a confronto. Corea del sud e Giappone contro il “lockdown”

Roma. E’ uno scontro tra modelli emergenziali. I primi quattro paesi per numero di contagi da covid-19 sono Cina, Corea del sud, Giappone e Italia. La Cina, per contenere il contagio, ha usato il modello che gli è più affine, cioè quello dell’autoritarismo, limitando le libertà personali per milioni continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 27 Febbraio 2020.

