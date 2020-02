ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA – CONCORSO (scad. 29 marzo 2020)

Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi prorogabili, per la sede di Merate. (20E02673)

venerdì 28 Febbraio 2020.

