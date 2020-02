Juve e l’incubo Lione: quest’anno solo 10 volte ha fatto un punteggio che basterebbe per i quarti

venerdì 28 Febbraio 2020.

I bianconeri hanno vinto per 13 volte con un solo gol di scarto: per il ritorno ne servono di più, ma i precedenti di questa stagione non tranquillizzano…



