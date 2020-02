“No alla psicosi”. Il sistema Zaia alla prova dell’emergenza sanitaria

Roma. “Il Vinitaly per ora non si sposta”, “Luigi Di Maio pretenda reciprocità alle frontiere”, l’ordinanza che ha imposto la chiusura delle scuole in Veneto “non sarà reiterata”: nel giro di una mattina (ieri mattina) il governatore veneto Luca Zaia – leghista diverso dal leader della Lega Matteo S continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

venerdì 28 Febbraio 2020.

