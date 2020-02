Ora o mai più: il tecnico è in bilico, ha tre settimane per tenersi la Juve

venerdì 28 Febbraio 2020.

Ora o mai più: il tecnico è in bilico, ha tre settimane per tenersi la Juve

Dubbi sul rapporto con la squadra: Agnelli lo conferma, ma tutto passerà dalla qualificazione in Champions. E a centrocampo Pjanic rischia il posto

venerdì 28 Febbraio 2020.

Dubbi sul rapporto con la squadra: Agnelli lo conferma, ma tutto passerà dalla qualificazione in Champions. E a centrocampo Pjanic rischia il posto



