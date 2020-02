Una quarantena morale per le feste in maschera

Ad Aalst, città belga poco conosciuta se non per il Carnevale, nel 2019 la sfilata in maschera si era riempita di figure enormi con nasi grandi, lineamenti grotteschi e payot, i riccioli tipici degli ebrei ortodossi. Le figure avevano topi sulle spalle e denaro ovunque, nelle tasche, sotto i cappell continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

venerdì 28 Febbraio 2020.

Ad Aalst, città belga poco conosciuta se non per il Carnevale, nel 2019 la sfilata in maschera si era riempita di figure enormi con nasi grandi, lineamenti grotteschi e payot, i riccioli tipici degli ebrei ortodossi. Le figure avevano topi sulle spalle e denaro ovunque, nelle tasche, sotto i cappell

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA