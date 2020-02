A Torretta saluto al Carnevale domenica 1 marzo

Sfilata per le vie del paese e poi festa in maschera al Palazzetto dello sport

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

sabato 29 Febbraio 2020.

Sarà salutato domenica 1 marzo il Carnevale 2020 a Torretta grazie all’iniziativa di Pro Loco e Gruppo Papa Wojtyla che hanno congiuntamente organizzato la manifestazione “Carnevale e poi…” in programma, appunto, domani nella nostra località .

L’inizio è previsto per le 15:00

con la sfilata che partirà da Piazza Matteotti ed attraverserà le vie

principali del paese, fino a raggiungere il Palazzetto dello sport di via

Picasso, dove alle 17,00 si svolgerà una Festa in maschera al termine della

quale verranno premiati i gruppi mascherati che avranno preso parte all’evento.

Nel corso del quale verranno distribuiti tradizionali crespelle e popcorn.







© RIPRODUZIONE RISERVATA