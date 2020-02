Coronavirus, 9 casi a Napoli, 3 a Roma. Scuole verso la chiusura in tre regioni

Coronavirus, 9 casi a Napoli, 3 a Roma. Scuole verso la chiusura in tre regioni Sono quasi 900 i casi in Italia, 13 in Campania. Per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna verrà chiesto il prolungamento dei provvedimenti che coinvolgono gli studenti per un’altra settimana. Si decide oggi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 29 Febbraio 2020.

Coronavirus, 9 casi a Napoli, 3 a Roma. Scuole verso la chiusura in tre regioni

Sono quasi 900 i casi in Italia, 13 in Campania. Per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna verrà chiesto il prolungamento dei provvedimenti che coinvolgono gli studenti per un’altra settimana. Si decide oggi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA