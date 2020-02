Coronavisur: l’ex consigliere Mercuri chiede ai Commissari del Comune di CirÃ² Marina sanificazione di tutte le scuole

Coronavisur: l’ex consigliere Mercuri chiede ai Commissari del Comune di Cirò Marina sanificazione di tutte le scuole

E’ quanto afferma nella nota l’ex consigliere Piero Merc

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 29 Febbraio 2020.

Vista la carenza di strutture sanitarie nel nostro territorio e il diniego da parte del governo centrale sulla chiusura delle scuole in Calabria, chiedo ai Commissari del comune di Cirò Marina di vagliare l’attivazione di una unità di crisi investendo medici di base Asp e forze dell’ordine al fine di monitorare la situazione nel nostro comune, suggerisco altresì di attivarsi di comune accordo con i dirigenti scolastici, quantomeno con una sanificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado per ridurre al minimo la diffusione eventuale del virus ed inoltre eseguire un più meticoloso controllo per tutti coloro che stanno rientrando nel territorio del nostro comune dai comuni interessati del virus così detta zona rossa. Prevenire e sempre meglio che curare.







