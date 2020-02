Oddio, Mariana Mazzucato

Roma. In Italia è tornato il momento dello Stato imprenditore, ma quello cinese. Palazzo Chigi ha ingaggiato come consiglieri per contrastare gli effetti economici del coronavirus, e più in generale per lavorare al Green New Deal e a forme innovative pubblico-privato, il belga Gunter Pauli e l’econo continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

sabato 29 Febbraio 2020.

Roma. In Italia è tornato il momento dello Stato imprenditore, ma quello cinese. Palazzo Chigi ha ingaggiato come consiglieri per contrastare gli effetti economici del coronavirus, e più in generale per lavorare al Green New Deal e a forme innovative pubblico-privato, il belga Gunter Pauli e l’econo

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA