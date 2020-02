Riecco la BBC, il muro della Juve di Conte ora vuol far piangere il suo “papà”…

Riecco la BBC, il muro della Juve di Conte ora vuol far piangere il suo “papà”… Contro l’Inter ci saranno anche Bonucci e Chiellini, Buffon osserva dalla panchina, Barzagli vigila in tribuna. E sono pronti a dare un dispiacere al tecnico che per primo li ha messi insieme continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

sabato 29 Febbraio 2020.

