Uae Tour: ciclisti, staff e giornalisti blindati in hotel in attesa del test Il coronavirus ha colpito anche la corsa World Tour degli Emirati Arabi: dopo la positività di due italiani (non corridori), membri dello staff di una delle squadre in gara, le autorità di Abu Dhabi, dove la corsa si è trasferita da Dubai, […]

sabato 29 Febbraio 2020.

Il coronavirus ha colpito anche la corsa World Tour degli Emirati Arabi: dopo la positività di due italiani (non corridori), membri dello staff di una delle squadre in gara, le autorità di Abu Dhabi, dove la corsa si è trasferita da Dubai, hanno sospeso le ultime due tappe in programma, venerdì e sabato. Tutta la carovana ora si trova negli hotel in attesa di sottoporsi ai tamponi sanitari (dal nostro inviato Riccardo Crivelli)



