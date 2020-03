Educazione alla fiscalità all’Ipsia “A. M. Barlacchi” di Crotone

Svolto il secondo incontro sull’educazione alla fiscalità , tenuto dalla Dott.ssa Rosina Scavelli, giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone

Crotone,

domenica 01 Marzo 2020.

I prossimi incontri saranno tenuti dai Dottori Commercialisti della provincia di Crotone, in quanto l’Ordine professionale ha aderito al Progetto ‘Fisco e legalità ’, promosso dalla Dirigente Serafina Rita Anania per gli allievi della sua scuola, per fornire il proprio contributo formativo alle nuove generazioni. La Dirigente ha ringraziato la dott.ssa Scavelli per la sua professionalità e la lezione svolta, ricca di contenuti e di spunti di riflessione che hanno arricchito il bagaglio culturale dei ragazzi. La relatrice Dott.ssa Rosina Scavelli ha tratteggiato i principi fondamentali del Diritto Tributario in merito al potere dello Stato di imporre tributi. I prelievi, comunque, ha spiegato la relatrice, risultano limitati e disciplinati dai principi fondamentali , espressi dalla Costituzione ( art. 23 ed art. 53). Le imposizioni che pervengono dai vari Enti Impositori ( Stato, Regione ,’Agenzia Provincia, Comune) devono rispettare il principio di Eguaglianza e di progressività . Essi costituiscono l’espressione della sovranità dello Stato e sono collegati ad un fatto economico ( reddito, patrimonio, consumo) e generano un finanziamento alla spesa pubblica. Il potere di imporre tributi trova fondamento nel “ patto di convivenza in cui si riconosce di essere membri di una stessa comunità “e quindi nella stessa esistenza dello Stato. Pertanto, gli allievi sono stati guidati a capire che i tributi generano un finanziamento necessario a soddisfare i bisogni della collettività ( salute, educazione scolastica, ordine pubblico…). Quindi oltre a far conoscere i vari tributi che il contribuente è tenuto a pagare, si è cercato di farli orientare sull’organizzazione dell’Amministrazione Finanziaria . A tal proposito si è spiegato che l’Amministrazione Finanziaria a livello provinciale è costituita dalle agenzie: l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Dogane e che la Guardia di Finanza è il corpo di polizia che dipende dal Ministero dell’ Economia e Finanze. La Risoluzione delle controversie in materia tributaria è riservata in via esclusiva alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ed alla Cassazione. Gli allievi hanno dimostrato molto interesse agli argomenti proposti, fondamentali per l’acquisizione di competenze di ‘Cittadinanza e costituzione’, per un loro ruolo attivo di cittadini di una società democratica.







