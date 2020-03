Gattuso, crisi alle spalle: “Quando parlavo di 40 punti non scherzavo. E non c’è catenaccio”

Gattuso, crisi alle spalle: “Quando parlavo di 40 punti non scherzavo. E non c’è catenaccio” L’allenatore del Napoli è soddisfatto per il momento della squadra: “Dobbiamo dare continuità ai risultati. Allan? Nessun rancore, ma i giocatori si allenino come dico io, non come dicono loro” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 01 Marzo 2020.

Gattuso, crisi alle spalle: “Quando parlavo di 40 punti non scherzavo. E non c’è catenaccio”

L’allenatore del Napoli è soddisfatto per il momento della squadra: “Dobbiamo dare continuità ai risultati. Allan? Nessun rancore, ma i giocatori si allenino come dico io, non come dicono loro”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA