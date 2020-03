Impianti semaforici fuori uso a Crotone

Appello dell’Avv. Salvatore Rocca, che chiede di ripristinarli in tempi brevi

Crotone,

domenica 01 Marzo 2020.

Un Appello forte rivolge l’Avv. Rocca, in particolare per ripristinare in tempi brevi l’impianto semaforico all’incrocio del cavalcavia nord, è la richiesta che viene rivolta ad ANAS, Direzione generale strade e autostrade, alla Provincia di Crotone e alle istituzioni in carica al Comune Crotone.

Ormai

già da diverso tempo l’impianto non funziona ed in parte è stato

rimosso, si tratta di un incrocio di grande pericolositĂ , questo tratto

di statale 106 collega infatti la cittĂ di Crotone alle contrade nord ed alla zona commerciale, oltre che il collegamento con Taranto.

”Conclude l’Avv. Rocca, La messa in sicurezza e l’ammodernamento della statale 106 nel territorio del crotonese è di vitale importanza come via di comunicazione fondamentale per la viabilità dei cittadini e l’economia della città di Crotone e di tutta la provincia, già troppi incidenti anche gravi hanno interessato questa strada.”







