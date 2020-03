La prima vittoria di Biden

Ha (stra) vinto Joe Biden in South Carolina: ha preso il 48,4%, contro il 19,9% del secondo classificato, Bernie Sanders. Un risultato che riapre la faccenda in termini di delegati, visto che ora siamo a 60 delegati per Sanders e 54 per Biden, un distacco molto ridotto. Ne siamo felici per lui, continua […]

La Redazione 24

,

domenica 01 Marzo 2020.

