Lega A, verso il no a Juve-Inter in settimana

Lega A, verso il no a Juve-Inter in settimana Era una delle ipotesi al vaglio dopo le polemiche legate al rinvio di 5 partite per l’allarme Coronavirus. Nel caso slitterebbero le semifinali di Coppa Italia. Napoli e Milan favorevoli, c’è il no dell’Inter continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 01 Marzo 2020.

