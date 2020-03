Soldi? No, prodotto da tutelare: ecco perché 5 gare di A sono state rinviate

Soldi? No, prodotto da tutelare: ecco perché 5 gare di A sono state rinviate Juve-Inter è uno degli eventi più attesi: la Lega, impegnata nella vendita dei diritti del prossimo triennio, ha evitato le porte chiuse per motivazioni commerciali. Le partite rimandate valgono 8 milioni, che però non sarebbero stati persi continua a leggere su […]

La Redazione24

,

domenica 01 Marzo 2020.

Soldi? No, prodotto da tutelare: ecco perché 5 gare di A sono state rinviate

Juve-Inter è uno degli eventi più attesi: la Lega, impegnata nella vendita dei diritti del prossimo triennio, ha evitato le porte chiuse per motivazioni commerciali. Le partite rimandate valgono 8 milioni, che però non sarebbero stati persi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA