Stop alla Serie A: prima la salute, ma così è un torneo condizionato Il rinvio di 5 partite di campionato giunge in un momento in cui le precauzioni non sono mai troppe, ma influenza la trama della stagione di calcio italiano

La Redazione24

,

domenica 01 Marzo 2020.

Il rinvio di 5 partite di campionato giunge in un momento in cui le precauzioni non sono mai troppe, ma influenza la trama della stagione di calcio italiano



