C’è Rocchi ad arbitrare Juventus-Milan. Per Napoli-Inter c’è Doveri Designati i direttori di gara per le semifinali di ritorno in programma questa settimana: i precedenti sorridono a bianconeri e nerazzurri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

Designati i direttori di gara per le semifinali di ritorno in programma questa settimana: i precedenti sorridono a bianconeri e nerazzurri



