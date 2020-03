Coronavirus, oltre 3mila morti nel mondo. In Italia riaprono musei e luoghi di culto

Coronavirus, oltre 3mila morti nel mondo. In Italia riaprono musei e luoghi di culto Il contagio si è propagato in 65 Paesi. Nuovo decreto del Governo: in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona stop alle manifestazioni sportive e chiusura delle scuole fino all’8 marzo continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

lunedì 02 Marzo 2020.

Il contagio si è propagato in 65 Paesi. Nuovo decreto del Governo: in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona stop alle manifestazioni sportive e chiusura delle scuole fino all’8 marzo



