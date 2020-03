Crotone, il Presidente f.f. della provincia Giuseppe Dell’Aquila risponde a proposito del rinvio dell’elezione per eleggere il nuovo presidente

“Chi urla al complotto a proposito del rinvio dell’elezione del Presidente vuole accreditarsi visibilità ”

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

lunedì 02 Marzo 2020.

Presso la Sala Giunta della Provincia di Crotone, il Presidente f.f. Giuseppe Dell’Aquila risponde alle polemiche ingiustificate, a parere di Dell’Aquila, innescate da qualche Sindaco del territorio per l’annullamento dell’elezione del Presidente che dovevano esserci il 02 marzo 2020. Ricordiamo che il precedente Presidente, Ugo Pugliese, è decaduto prima della fine del mandato perché dimessosi da Sindaco del comune capoluogo e di conseguenza anche da presidente della provincia. La polemica sopra accennata, nasce subito dopo la comunicazione di Dell’Aquila del rinvio dell’elezione del Presidente. Un rinvio avvenuto per vie legali come ha tenuto a precisare Giuseppe Dell’Aquila durante la conferenza stampa. Un botta e risposta che sta andando avanti da più giorni e che, diciamolo, nel totale disinteresse dei cittadini che dell’Ente Intermedio sono da alcuni anni completamente disinteressati, da quando è stato modificato il ruolo delle province attraverso la legge del Ministro Graziano Del Rio. È stata una conferenza stampa molto partecipata, ed ampia è stata la relazione di Giuseppe Dell’Aquila a proposito del rinvio. “Siamo qui oggi – ha dichiarato Dell’Aquila – per chiarire personalmente, alla luce del sole e con atti ufficiali, la verità sulla vicenda rinvio elezione presidente della provincia. In data 15 dicembre 2019, di fronte al commissariamento del comune di Crotone, ci siamo posti una domanda: si potranno fare le elezioni per eleggere il presidente della provincia con meno del 50% degli aventi diritto essendo cinque comuni del territorio commissariati? Di fronte a ciò – ha dichiarato Dell’Aquila – abbiamo posto il problema alla Prefettura, Ministero dell’Interno, Ministero affari regionali Enti abilitati a dare la giusta risposta. Nessuna risposta immediata al nostro problema, però abbiamo saputo attraverso i nostri referenti istituzionali ed attraverso telefonate, che gli addetti nazionali stavano esaminando se era il caso di rinviare l’elezione del presidente. Così è stato, nell’emendamento mille proroghe è stato inserito il problema delle elezioni del presidente quando in alcuni casi gli aventi diritto sono sotto il 50%. Approvato il mille proroghe, è stato anche approvato il rinvio delle elezioni del presidente. Nell’attesa dell’approvazione del mille proroghe, per legge ho dovuto indire le elezioni per eleggere il presidente – ha affermato Dell’Aquila – Oggi, con documenti alla mano, il rinvio non fa una grinza. Ed a tal proposito ammiro il silenzio dei candidati presidenti: Parise e Vittimberga, mai in polemica a proposito del rinvio delle elezioni, diversamente dalle polemiche innescate dal candidato Paletta. In certi casi – ha dichiarato Dell’Aquila – le polemiche non si fanno giusto per criticare la parte politica avversa, ma con dati di fatto ed esibendo documenti. Noi – ha continuato Dell’Aquila – abbiamo agito istituzionalmente e non sotto l’egida del partito che ci rappresenta. L’Ente intermedio – ha detto Dell’Aquila – ha rispettato in toto le regole Istituzionali e non di parte, a differenza di quei due/tre Sindaci che hanno approfittato del rinvio dell’elezione per aggredirmi personalmente e dichiarare che non intendevo confermare le elezioni per non perdere la poltrona di Presidente f.f. Per quanto riguarda la prossima data dell’elezione del presidente – ha concluso Dell’Aquila – non oltre 45 giorni dopo le elezioni comunali che dovrebbero avvenire entro il mese di maggio 2020”.

