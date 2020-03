Il tasso di mortalità della Covid-19 è fortemente sopravvalutato

La Redazione 24

,

lunedì 02 Marzo 2020.

Al direttore – La vera criticità del Coronavirus sta nella necessità di ricovero in terapia intensiva, non nel tasso di mortalità ad esso associato. In merito alla gestione dei casi di Coronavirus, il tema vero è che un alto numero di chi ha contratto il virus necessita di essere ricoverato in posti

