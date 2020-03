Juve-Inter il 9 marzo? Marotta in serata non chiude: “Valuteremo”

Juve-Inter il 9 marzo? Marotta in serata non chiude: “Valuteremo” L’a.d. nerazzurro: “Mercoledì decideremo sui recuperi, l’amarezza per la decisione della Lega è passata” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 02 Marzo 2020.

Juve-Inter il 9 marzo? Marotta in serata non chiude: “Valuteremo”

L’a.d. nerazzurro: “Mercoledì decideremo sui recuperi, l’amarezza per la decisione della Lega è passata”



