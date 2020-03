Milan, lo Stadium è terra proibita: un tabù lungo otto anni

La Redazione24

,

lunedì 02 Marzo 2020.

Milan, lo Stadium è terra proibita: un tabù lungo otto anni

I rossoneri non hanno mai espugnato casa Juve. In 12 incroci complessivi, 11 k.o. e un pari inutile in Coppa Italia



