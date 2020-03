Più immigrazione per combattere la denatalità . La ricetta della destra in Uruguay

“Vogliamo più immigrati!”. È il proposito di Luis Alberto Lacalle Pou. Lo ha annunciato in un’intervista alla Cnn, poco prima del suo insediamento alla presidenza dell’Uruguay, avvenuto domenica. Una volontà controcorrente, almeno per come va la politica mondiale di questi tempi. Ma la cosa è ancora continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

lunedì 02 Marzo 2020.

