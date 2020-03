Psg-Dortmund a porte chiuse? Marquinhos non ci sta: “Meglio il rinvio”

Psg-Dortmund a porte chiuse? Marquinhos non ci sta: “Meglio il rinvio” Con i casi di virus che aumentano esponenzialmente anche in Francia e le misure preventive applicate dal Psg, il brasiliano non ci sta a giocare in Champions senza tifosi: “Sarebbe uno svantaggio” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 02 Marzo 2020.

