Ronaldo, blitz a Madrid: al Bernabeu per assistere al Clasico Il portoghese ha approfittato del rinvio di Juve-Inter per una visita lampo con Georgina. E prima di tornare in Italia si è gustato la sfida tra Real e Barcellona

La Redazione24

,

lunedì 02 Marzo 2020.

Il portoghese ha approfittato del rinvio di Juve-Inter per una visita lampo con Georgina. E prima di tornare in Italia si è gustato la sfida tra Real e Barcellona



